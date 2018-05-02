Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın aktardığına göre, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 astsubay ile örgütün 3 askeri mahrem imamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelilerden 3'ü astsubay 4 kişi de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Malatya merkezli 19 Nisan'da Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alınmıştı. Ekipler, daha sonra aranan 3 zanlıyı da yakalamıştı.

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