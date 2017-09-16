FETÖ'nün 'çöpçatanlığı' ByLock yazışmalarında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) üyelerinin medeni durumunu istediği gibi şekillendirdiği örgütün gizli yazışmalarına da yansıdı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme yöntemi "ByLock" yazışmaları da deliller arasında yer aldı.
Operasyonlar kapsamında "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınan Ş.G'nin, örgütün "abla" olarak tabir ettiği yapılanmasına mensup olduğu belirlendi. "ByLock"u aktif kullandığı da tespit edilen Ş.G. tutuklandı.
Ş.G'nin "ByLock" yazışmalarında, örgüt üyelerini talimatıyla evlendirdiği ve boşanma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Üyelerini "mavi", "beyaz" renk kodlarıyla sınıflandıran örgütün, üyelerinin ne zaman, kiminle evleneceğine karar verdiği gibi ne kadar süreyle evli kalacağına da müdahil olduğu yazışmalarda yer aldı.
"BİZİMKİLER İSTEMİŞ BOŞANMASINI"
Ş.G'nin, FETÖ üyelerinin üzerindeki tesiri, "ByLock" yazışmalarına şu şekilde yansıdı:
"- Cumartesi kaçta gelecekti arkadaş
- Ben 16.00-16.30 gibi Cemre'ye gelebilirim
- Geç demezseniz
- Abla bilet almadım daha ben ona diğer hafta da olabilir
- Var mı sizin tanıdığınız dul ya da yaşı büyük bir bayan
- 1980-78 arası abla
- Boşanmış bir abi var abla, büyüğümüz özel takibinde
- Mavi renkli biri, 1 çocuğu var abinin, bizimkiler istemiş boşanmasını, 78'li
- Biri daha var abla hiç evlenmemiş, 1972'li bu da beyaz renkli, kıyafet değişikliği gerekli her ikisinde de"
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Edirne'deki çatı davası için hazırlanan iddianamede yer alan ifadelerde örgütün katalogdan evlilik yaptırdığı tespiti yer almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.