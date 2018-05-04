FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na operasyon!

Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre; FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik Ankara merkezli soruşturmada 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 32'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara, İzmir ve Isparta illerinde toplam 45 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup 32 şüpheli yakalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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