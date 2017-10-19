Endonezya'dan sınır dışı edilen FETÖ üyesi MİT tarafından yakalandı

FETÖ’nün etkili olduğu ülkeler başında Endonezya geliyor. Örgütün halen bu ülkede 6 şirketi, 4 yurdu, 4 vakfı ve 2 derneği aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Örgüt üyesi çok sayıda şüpheli de bu ülkede rahat bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye, bu ülkedeki örgüt üyelerinin iade edilmesi için çaba gösteriyor.

EMNİYETTE SORGUDA

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türkiye ile Endonezya arasında sürdürülen ikili görüşmeler sonucunda FETÖ’nün bu ülkedeki üst düzey sorumlularından ve FETÖ’ye bağlı Kaynak Holding’in Endonezya temsilcisi olduğu iddia edilen Hakan İslamoğlu, sınır dışı edildi. İslamoğlu, ardından da MİT ve güvenlik birimlerinin ortak operasyonuyla yakalanarak Türkiye getirildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir’in sürdürdüğü soruşturmanın şüphelisi olan İslamoğlu, geçen hafta getirildiği Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde halen sorgulanırken bağlantıları da mercek altına alındı. İslamoğlu’nun 2004-2007 yılları arasında İstanbul’da Kaynak Holding bünyesinde çalıştığı daha sonra Endonezya’ya gönderildiği kaydedildi.

PAKİSTAN’DAN ÖZEL UÇAK

Geçtiğimiz günlerde MİT’in düzenlediği operasyonla Pakistan’daki FETÖ okullarının müdürü Mesut Kaçmaz ile eşi Meral Kaçmaz ve kızları Türkiye’ye getirilmişti. Lahor’da gözaltına alındıktan sonra özel uçakla getirilen Kaçmaz çiftinin sorgusu halen devam ediyor.

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