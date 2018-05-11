FETÖ'nün 'futbolda şike' davasında yeni gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün “Futbolda şike” soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 26'sı tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in eski avukatı tutuklu sanık Orhan Erdemli'nin, mevcut delil durumu, su vasfının sanık yararına değişme ihtimali, sanığın örgütsel yapıya ilişkin verdiği ifadelerin tutarlı olması ve somut bilgiler içermesi, sanığın verdiği ifadeler doğrultusunda yapılan soruşturmalarda örgüt üyelerinin yakalanması, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilir olmasını dikkate alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

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