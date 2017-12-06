SON DAKİKA! FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon! Elebaşı Gülen'in yeğeni Salman Gülen gözaltında

Ankara polisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 87 şüpheliden 47'sini gözaltına aldı. Operasyonlarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen'in de Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince yürütülen çalışmalar sonucu, halen örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 87 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin kaldığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese, Organize Suçlar ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu evlerde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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