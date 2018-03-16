İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişiminden önce hakim ve savcı olmak isteyenler için oluşturulan "Çalışma evlerini" tespit etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, hakim ve savcı olmak üzere FETÖ'nün çalışma evlerinde kaldığı anlaşılan 68 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı.



Şüphelilerin ev ve işyerlerine düzenlenen baskınlarda, aralarında, hakim ve savcılıktan ihrat edilmiş ve avukatlarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.

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