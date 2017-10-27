Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, savunmalar alınıyor.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Levent Dursun Akın savunmasını yaptı.
Akın, 21 yıldır ticaretle uğraştığını, mobilya sektöründe tanınan ve takdir edilen birisi olduğunu belirterek, hakkındaki iddiaların gerçek dışı ve mesnetsiz olduğunu savundu.
İş Dünyası Gelişim Derneği'ne (İŞGED) ihracatını arttırmak ve ticaretini büyütmek için katıldığını, TUSKON ve MARİFED'e üyeliği olmadığını ifade eden Akın, dernek üyeliğinden dolayı terör örgütü üyeliğine muhatap olmasının vicdanını yaraladığını kaydetti.
Akın, İŞGED'den 2014'te istifa ettiğini ifade ederek, 2016'da yapılan TUSKON 6. olağan kurulunda İŞGED delegesi olarak yer aldığı iddialarını reddederek tahliyesini istedi.
"İŞ YAPMAK İÇİN GİTTİM ORALARA"
Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, "Güney Afrika, Tanzanya, Mozambik'e gitmişsin." sözleri üzerine Akın, "İş yapmak için gittim oralara." dedi.
MAHKEME BAŞKANI: AÇLIK SINIRINDA YAŞAYAN ADAMLAR, YANLIŞ PAZAR SEÇMİŞSİN
Akın, Başkan Öztürk'ün "Açlık sınırında yaşayan adamlar bunlar. Çok ilginç bir pazar seçmişsin." sözlerinin ardından "Pazara girecektik ama kiralar çok yüksekti." diye konuştu.
Başkan Öztürk'ün birçok derneğe üye olduğunu söylediği Akın, derneklere üyeliğinin bulunmadığını ileri sürdü. Öztürk'ün, "Buradaki herkes derneklere üye ancak kimse gitmemiş. Ben mi gidiyordum?" ifadeleri üzerine Akın, "Ben gitmiyorum." dedi.
"FACETIME, COCO" MESAJLARI SORULDU
Çapraz sorguda telefon tapelerini okuyan Mahkeme Başkanı Öztürk'ün, " 'Sende Facetime var mı, Coco var mı?' demişssin. Sen iş adamısın. Niye kripto haberleşme aracını kullanma ihtiyacına girdin?" sorusu üzerine Akın, "Modern çalışıyoruz. Yurtdışına çıktığımızda bu programları kullanıyorduk." yanıtını verdi.
Akın, darbe girişiminden sonra demokrasi nöbetlerine ve Yenikapı'daki mitinge de katıldığını söyledi.
Öztürk'ün "Fotoğraf çektirip, Facebook'ta paylaştın mı?" sorusuna Akın, "Ben sevmiyorum böyle şeyleri." cevabını verdi.
Akın'ın savunmasını tamamlamasının ardından tutuklu sanık Metin Hanay'ın savunmasının alınmasına geçildi.
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