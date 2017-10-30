FETÖ'nün 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal' davası başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanık, hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazılanan iddianame kapsamında haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda başlanacak.
Aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 2'si emniyet personeli, 21'i rütbeli olmak üzere 23'ü tutuklu 67 sanık, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanacak.
İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal edilmesine teşebbüs ettiği ve aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu iddia edilen emniyet müdürü İsmail Uğuz'un yanı sıra yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez'in de bulunduğu 23 rütbeli asker ile 44 er "sanık" sıfatıyla bulunuyor.
Aralarında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da bulunduğu 74 kişinin "müşteki" ve 14 kişinin "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, darbe girişimi sırasında rütbeli askeri personel sanık Ömer Kalın'ın kullandığı tankı, duran araçların ve vatandaşların üzerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin'in şehit oldukları anlatılıyor.
Ahmet Kocabay'ın ise sanık Yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit edildiği belirtilen iddianamede, her iki bölgede çıkan olaylarda 30 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.
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