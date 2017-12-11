FETÖ'nün medya yapılanması davasında ara karar

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul 26. Ağır ceza mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün, tahliye taleplerini reddetti.

Sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için duruşmanın 12 Şubat 2018 tarihine ertelenmesine karar verildi.

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