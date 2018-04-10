Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin, ''örgüt üyeliği'' suçundan dava açılan ve dosyası ayrılan kapatılan Zaman gazetesi muhabiri tutuklu sanık Emre Soncan'a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Soncan, SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyeti, dosyayı karara bağlayacağını açıklayarak, sanığa son sözlerini sordu. Sanık Soncan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

AA'nın haberine göre; verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emre Soncan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak''suçundan 9 yıl hapisle cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 7 yıl 6 aya indirerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın örgüte müzahir olduğu için kayyum atanan Zaman gazetesinde muhabir olarak görev yaptığı, ayrıca askeri projeler, istihbarat, ihaleler ve yakın tarih üzerine haberler yazdığı, Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından görevine son verildiği ve "Son Akıncı-Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Ölümü" kitabını yazdığı belirtilmişti.

Sanığın sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşımlar dikkate alındığında, örgütle mücadele kapsamında yapılan soruşturmaları itibarsızlaştırdığı ifade edilen iddianamede, FETÖ'nün operasyonlarını överek meşruiyet sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın, FETÖ elabaşının talimat verdiği dönemde Bank Asya'ya para yatırdığı anlatılarak, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

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