FETÖ'nün finans kaynağı olduğu tespit edilen Kaynak Holding'in tüzel ortağı Baran Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ye yönelik 27 şüpheli hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan fezleke düzenlendi. Fezlekede, darbe girişiminin kilit isimlerinden, FETÖ'nün elebaşlarından firari Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'le ilgili bilgilere yer verildi. 3 ismin Kaynak Holding'te ve bağlı şirketlerinde hesap kaydı bulunduğu, sermaye ortaklığı yapıp, yönetim kurulu üyeliği yanı sıra müdürlük görevini de üstlendiği kaydedildi. Bağış adı altında FETÖ bağlantılı çeşitli kurumlara holding üzerinden de milyonlarca lira para aktarıldığı tespit edildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; FETÖ'ün, iş ve işlemlerini yürüttüğü bilinen Kaynak Holding'in tüzel ortağı Baran Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'yle ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 109 sayfalık fezlekede, özellikle eğitim, yayıncılık, kargo ve bilişim olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Kaynak Holding'in çok sayıda markayı içerinde barındırarak FETÖ'nün en büyük finansal trafiği ile en önemli kolunu oluşturduğu anlatıldı. Fezlekede, darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş'in SGK kayıtlarında holdingle irtibatlarının olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.
ÖKSÜZ'ÜN CARİ HESAP KAYDI, BATMAZ'IN ORTAKLIĞI
Adil Öksüz'ün Kaynak Holding'te cari hesap kaydının bulunduğu, kullandığı aracın ise soruşturma kapsamında kayyum ataması yapılan Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler A.Ş. den satın aldığı belirtildi. Kemal Batmaz'ın Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve kayyum atanan 7 şirkette yönetim kurulu üyeliği ve sermaye ortağı olduğu tespitine yer verildi. Harun Biniş'in ise yine kayyum atanan Kaynak Medya A.Ş.'de sermaye ortağı, Venero Bilişim LTD. ŞTİ.'de şirket müdürlüğü yaptığı tespit edildi.
HOLDİNGTEN ÇIKAN ÖRGÜTÜN YOL HARİTASI
Kaynak Holding içinde çıkan belgelerde notların bulunduğu, notlarda geçen hususların tamamının örgütün tüm aşamalarında yol haritası olarak kullanıldığı, tabana verilecek tüm mesajların bu çerçevede oluşturulduğu anlatıldı.
O notlardan bazıları: "Başını sallayanın hemen elinden tutmak lazım. Ta ki ne ayağının tarağı kırılsın ne de devrilsin. Gandi, Allah rahmet etsin diyelim. Çünkü tek Allah'a inanıyordu. Baharda kış fırtınaları yaşanabilir. Sıkıntı yaşatabilirler. Grup ve ekip oluşturanları fark etmeli. Başka bir alana geçtiğinde yer değişikliğinde eski yerini bir dakika bile uğrasa hıyanettir. Alan ihlali olmamalı. Müzakereleri aksatmamalı, başka şey düşünmemeli yapılacak iş çok, tahribat müthiş. Himmeti dağıtırsanız, olduğunuz yerde kalakalırsınız. Herkes konumunun hakkını vermelidir. Hiçbir alan boş bırakılmamalı, belli zeminler mutlaka tutulmalı. Vazifemiz uğruna çatlayıncaya kadar koşturmalıyız."
GÜLEN'İN EVİNİ HOLDİNG ALDI
Kaynak Holding'e bağlı Ak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 22 Ağustos 2005 tarihinde rehinli satış sözleşmesiyle Gülen'in Pensilvanya'daki ikametinin alındığı anlatılan fezlekede, 17/25 Aralık'ın başarısız olup ve şirketlere kayyum atamasıyla birlikte 17 Aralık 2015 günü yine örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen Golden Generation Worship and Retreat Center Inc'a bağışlandığı kaydedildi. Böylelikle ülkede yürütülen soruşturmaları uluslararası alana taşımaya çalışarak, ileride kayyumlarca yapılabilecek satış ve diğer kanuni işlemlerin önüne geçilmeye çalışıldığı belirtildi.
BAĞIŞ ADIYLA MİLYONLAR AKTARILDI
Fezlekede, bağış adı altında FETÖ bağlantılı çeşitli kurumlara holding üzerinden para aktarımı yapıldığı da anlatıldı. Turgut Özal Üniversitesi'ne bir milyon 320 bin TL, Şifa Üniversitesi'ne, 4 milyon 200 bin TL, Wisdom Scholl isimli yurt dışında faaliyet göstere kuruma 5 milyon 902 bin TL, Kimse Yok Mu Derneği'ne 346 bin TL, Merve Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği'ne 100 bin TL, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'na 176 bin TL, TUSKON'a 200 bin TL olmak üzere para aktarıldığı tespit edildi. Baran Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin Kaynak Holding'in tüzel ortağı olduğu anlatılan fezlekede, bu şirkete de bir milyon 602 bin 534 lira para gönderildiği belirtildi.
"ÜÇ MAYMUNU OYNADILAR"
Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçlamayı kabul etmeyerek örgüt refleksiyle ‘üç maymunu' oynadıkları belirtilen fezlekede, aralarında Baran Tarım ve Hayvancılık A.Ş' de sermaye ortaklarının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan fezleke dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
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