Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil imamlarından Kemal Batmaz'ın tarih profesörü olan ağabeyi Şakir Batmaz hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlaması ile iddianame düzenledi.

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