Türkiye genelinde son bir haftada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda aralarında "mahrem imamlar" ve muvazzaf askerlerin bulunduğu 347 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin 2 Temmuz'dan bu yana düzenlenen operasyonlara ilişkin derlediği bilgilere göre, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmalarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
Gizlenmek için ankesörlü telefonla görüşen, görüşmelerde şifreler kullanan örgüt üyeleri emniyetin yoğun çalışmaları sonucu bir bir çözülüyor. Sorguları devam eden zanlılardan alınan bilgiler ve istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen terör örgütü üyelerinden kimi kaçmaya çalışırken kimi ise saklanırken yakalanıyor.
Hafta başından bu yana gerçekleştirilen 14 operasyonda aralarında üst düzey rütbeli askerlerin de bulunduğu 347 şüpheli gözaltına alındı.
KARA KUVVETLERİ KOMUNTALIĞI'NDAN 68 KİŞİYE GÖZALTI KARARI
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu ve Tekirdağ'da haklarında yakalama kararı verilen çoğu muvazzaf astsubay 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
Ankara'da ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirtilen Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şu ana kadar 19 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, zanlılardan 22 albay ve 27 yarbay hakkında daha önce idari işlem yapıldığı, 19'unun ise halen aktif görevde bulunduğu bildirildi.
MAHREM YAPILANMAYA DARBE
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığından 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç askerin yakalanmasına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 6 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 20 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla görüşme yaptıkları belirlenen 5'i eski askeri okul öğrencisi 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'te de ardışık arama ve ankesör yöntemiyle TSK içindeki kripto FETÖ/PDY mensubu askeri personelin yakalanmasına yönelik operasyonda aralarında yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 17'si muvazzaf 22 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 şüpheliyi yakaladı.
İZMİR'DE HÜCRE YAPILANMASINA BÜYÜK DARBE
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına" yönelik soruşturmada ise hakkında yakalama kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheliden 65'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 59'nun aktif görevde olduğu öğrenildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında ise aralarında muvazzaf askerler ile eski askeri öğrencilerin de olduğu 26 şüpheli yakalandı.
İSTANBUL'DA "ANKESÖRLÜ TELEFON" SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 271 askerden 102'si yakalandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Terör örgütünün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturmalar kapsamında Malatya'da 9, Bilecik'te 15 ve Sakarya'da da 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
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