FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 211 askerden, emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan’da İstanbul Adliyesi’ne çıkarılan 53 şüpheliden 46’sı tutuklandı. 7 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, emniyetteki 158 şüpheli askerin gözaltı işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 211’i muvazzaf olmak üzere toplam 300 asker hakkında FETÖ üyeliği suçundan gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda 211 şüpheli gözaltına alınmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER