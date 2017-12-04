FETÖ'nün Türk Telekom'u işgal davasında istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının kontrol altına alınmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 28 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda, 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyeri 30 kişinin yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş, 35 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Firari sanık eski Harekat Eğitim Şube Müdürü kurmay yarbay Ömer Ergenekon'un dosyasının ayrılması talep edilen mütalaada, sanık hakkındaki yakalama emrinin devamı istendi.

Sanık er Orçun Tink'in isnat edilen suçları işlediğine dair kesin deliller elde edilmediğinden beraati talep edilen mütalaada, Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyeri olan sanıklar Abbas Güngören, Adil Cumhur İpekçi, Aykan Kılıçarslan, Bilal Ergen, Erdoğan Gezer, Fatih Karaaslan, Fikret Erdoğan, Güngör Gürcan, Hakan Özer, Hasbi̇ Eray Karaaslan, İbrahi̇m Çok, İsa Akgül, Mehmet Aslan, Mehmet Ali̇ Bulazar, Meli̇h İsa Aktaş, Mert Erdi̇ Kurtoğlu, Mustafa Kılıç, Ömer Karayoluk, Rıfat Çalık, Sadık Emre Oral, Samet Tanrıverdi̇, Selami̇ Yıldırım, Semi̇h Kuvvet, Süleyman Ari̇f Varol, Şahi̇n Çağlıyan, Uğur Yılmaz, Zi̇nnur Çeti̇n ile eski binbaşı Yahşi Ekici'nin "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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