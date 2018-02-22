FETÖ'nün üst düzey subaylarından sorumlu imam askerde yakalandı

Adana İncirlik Hava Üssü, Piyade Tümen Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığı'ndaki FETÖ/PDY'nin mensup üst düzey subaylara imamlık yaptığı öne sürülen beden eğitimi öğretmeni A.Y., asteğmen olarak askerliğini yaptığı İstanbul'da yakalanıp tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdülüğü´ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü`FETÖ/PDY´ye karşı 10 Şubat´ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Siirt ve Zonguldak´ta eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda 39 kişiyi yakaladı.

DHA'nın haberine göre; örgütün İncirlik Hava Üssü, Piyada Tümen Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan sorumlu imamı olduğu belirtilen beden eğitimi öğretmeni A.Y. ise İstanbul´da, asteğmen olarak vatani görevini yaparken gözaltına alındı. Kritik görevlerde bulunan üst düzey komutanlardan sorumlu olan A.Y.'nin gözden uzak evlerde sohbet toplantıları düzenlediği ve 2 farklı GSM operatörüne ait hat üzerinden de `ByLock´ kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca A.Y.'nin halen tututlu yargılanan eski İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van ile de 15 Temmuz darbe girişiminde bağlantısı olup olmadığından araştırıldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda, `Etkin Pişmanlık Yasası´ndan faydalanmak istedeyen A.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.





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