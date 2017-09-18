Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 18 Eylül 2017 Pazartesi günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

ANKARA VALİLİĞİ: FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 4'Ü SUBAY, 5'İ ASTSUBAY 13 GÖZALTI

FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli (10) ayrı ilde yapılan operasyonla (4)’ü Subay, (5)’i Astsubay, (2)’si Sivil Memur ve (2)’si Askeri Öğrenci olmak üzere (9)’u muvazzaf, (4)’ü ihraç (13) şüpheli gözaltına alınmıştır.