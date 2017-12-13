Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ mensubu kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişilere yönelik operayonlar da devam ediyor. İşte FETÖ operasyonlarında 13 Aralık 2017 Çarşamba günlüğü.

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ANTALYA MERKEZLİ 24 İLDE 65 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin yakalanması için Antalya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda, sabah saatlerinde 24 ilde 99 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

36'sı memur, 25'i asker ve polis, 4'ü sivil toplam 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. Soruşturmanın derinleşebileceği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi. (AA)

KONYA MERKEZLİ 34 İLDE 47'Sİ MUVAZZAF ASKER OLMAK ÜZRE 70 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 47'si muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 47'si muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 47'sinin muvazzaf asker, 23'ünün ise TSK'dan ihraç edilenler olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

HAKKARİ MERKEZLİ 8 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hakkari merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağlayan Yüksekova Sanayici ve İş Adamı Derneği (YÜSİAD) üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkari merkezli olarak Ankara, Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Siirt, Kahramanmaraş ve Van illerinde örgüte finansman desteği sağlayan YÜSİAD üyelerine yönelik 23 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı. Firari 8 şahsın yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. (İHA)

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