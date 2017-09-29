Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 29 Eylül 2017 Cuma günü raporu.

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İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kağıthane, Şişli ve Sarıyer bölge yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 97 kişinin 60'ı yakalandı.

FETÖ üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün bölge yapılanmalarında yer aldıkları tespit edilen 97 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 97 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, söz konusu şüphelilerden 60'ını yakaladı.

Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların devam ettiği ve diğer 37 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (AA)

FETÖ'NÜN TSK'DAKİ KRİPTO YAPILANMASI OPERASYONU: 117 ASKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İzmir merkezli 45 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, çoğunluğu muvazzaf asker 117 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf ve 19'su meslekten ihraç edilen asker hakkında yakalama kararı verildi. (AA)

KIRKLARELİ'NDE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri örgütün "ev abisi üniversite mesulü" ile Kırklareli Barosu'na kayıtlı stajyer avukatın örgüt adına faliyetlerde bulunduğunu tespit ederek, 3 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (AA)

BURSA'DA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 6 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)

ADANA MERKEZLİ OPERASYONDA 38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında "ByLock" kullandığı ileri sürülenlerin de bulunduğu 38 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri ve Konya'da bazı zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülenlerin de bulunduğu farklı meslek gruplarından 38 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)