Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ mensubu kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişilere yönelik operayonlar da devam ediyor. İşte FETÖ operasyonlarında 21 Aralık 2017 Perşembe günlüğü.

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DİYARBAKIR MERKEZLİ OPERASYONDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır merkezli 16 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Murat Yalçın'ın da bulunduğu 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde subay olarak görev yapan ve terör örgütünün "mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri, ifade beyanları, dijital incelemeler ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu belirlenen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Aralık'ta 16 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Murat Yalçın'ın da bulunduğu 26 şüpheliden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Albay Murat Yalçın ile bir yarbay, bir binbaşı ve 7 üsteğmen tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

FETÖ operasyonları