Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ mensubu kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişilere yönelik operayonlar da devam ediyor. İşte FETÖ operasyonlarında 26 Aralık 2017 Salı günlüğü.

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ANTALYA'DA 23 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 23'ü daha adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantıları oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, haklarında yakalama kararı olan askerler ile askeri okullar ve polis akademisinden ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 kişi, 13 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklanmış, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

YUNANİSTAN'A GEÇMEK İSTERKEN YAKALANAN ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan sınırını geçmeye çalıştığı sırada yakalanan ve meslekten ihraç edildiği belirlenen FETÖ şüphelisi F.N.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen F.N.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheliye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ü.S ile Y.D de dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. (AA)

FETÖ'NÜN 13 "GAYBUBET" EVİNE OPERASYON

Diyarbakır'da FETÖ'nün 13 gaybubet evine yapılan operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla aranan 7 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında Diyarbakır bölge talebe sorumlusunun da bulunduğu belirtildi.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda darbe girişimi sonrası firari FETÖ üyelerinin gizlenerek faaliyetleri sürdürdüğü belirtilen 13 gaybubet evi tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgütün Diyarbakır bölge talebe sorumlusu olduğu öne sürülen İ.Y., Mardin eğitim danışmanı olduğu iddida edilen B.B. ile KKTC yapılanması içinde yer aldığı belirtilen 5 kişi yakalandı. 7 kişinin darbe girişimi sonrasında gaybubet evlerinde gizlenen firariler olduğu ve ByLock kullandıkları öne sürüldü.



FETÖ üyelerinin gizlendiği hücre evlerinde 23 bin 440 lira, 5 bin dolar para ve sahte kimlikler ele geçirildi. Zanlıların emniyette sorgulama işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (Mehmet Kayahan / Habertürk Haber Merkezi)

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 11 ASKER TUTUKLANDI

Kars merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 askerden 11'i tutuklandı.

Kars merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 askerden 11'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten "mahrem imam"ların, örgüt içerisindeki TSK mensupları ile irtibat kurmak ve kendileri ile TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit hususi hatlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen askerlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kars, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Edirne, Hakkari, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı yapılan operasyonda 3 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 8 astsubay olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 11'i tutuklandı, 14 kişi ise etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

AKSARAY'DA 4 ECZACI GÖZALTINA ALINDI

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 4 eczacı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. (AA)

MUĞLA'DA FETÖ ŞÜPHELİLERİ YUNAN ADASI'NA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde durdurulan bir minibüste, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçışını organize ettiği öne sürülen araç sürücüsü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolundaki uygulama noktasında rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, 35 HC 4138 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler 4'ü çocuk 11 kişinin kimlik kontrollerinin yanı sıra kiralık olduğu belirlenen araçta inceleme yaptı.

Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kimlik kontrolünde, bu kişilerden Muammer K. ve Müzeyyen K'nin FETÖ üyesi olması nedeniyle arandığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan incelemelerin ardından araçta bulunanlar gözaltına alındı. Yatağan Polis Amirliği Merkezine götürülen zanlılardan, üstünden kimlik çıkmayan Fatma U'nun da FETÖ üyesi olması gerekçesiyle hakkında arama kararı olduğu anlaşıldı.

Araçta bulunan diğer iki kişinin çocuklarının kendilerine kimliklerinde yazanlardan farklı isimlerle hitap etmesinden şüphelenen ekipler, Yusuf K'nin ağabeyinin, Turgut U'nun ise eniştesinin kimliğini kullandığını belirledi.

Kiraladıkları minibüsle İzmir'den Marmaris'e, oradan da Rodos Adası'na geçmek isteyen zanlıların yanlarında yüklü miktarda döviz bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin mesleklerinden ihraç edilen kamu personelleri olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kiralık minibüsü kullanan ve kaçışı organize ettiği belirtilen kişi de gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi 5 kişi gerekli işlemlerin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, araç sürücüsü ise Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimine teslim edildi. (AA)

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