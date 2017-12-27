Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ mensubu kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişilere yönelik operayonlar da devam ediyor. İşte FETÖ operasyonlarında 27 Aralık 2017 Çarşamba günlüğü.

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IĞDIR'DA 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Iğdır merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde yaptığı araştırmada, FETÖ/PDY üyesi bazı kişilerin örgüte finans sağladığını belirledi.

Bu tespitin ardından harekete geçen polis ekipleri, Iğdır merkezli olarak bu şehrin yanı sıra 11 kentte, örgüt mensuplarını yakalamak amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 kişi Iğdır il merkezinde, 18 kişi de diğer şehirlerde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların, kurdukları dernekler aracılığıyla yaptıkları projeler ve topladıkları bağışlar ile örgüte maddi kaynak sağladıkları belirtildi. (AA)

OSMANİYE'DE "GAYBUBET EVİ" OPERASYONU: 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evlerine"ne yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının "gaybubet evi" olarak kullandıkları belirlenen 7 adrese polis ekiplerince eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, aralarında daha önce haklarında yakalama kararı bulunan firari 4 zanlının da yer aldığı 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının operasyonu fark etmeleri üzerine dijital materyalleri imha etme ve silmeye çalıştığı belirlendi.

Adreslerdeki aramalarda 13 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi. (AA)

KAPATILAN FATİH ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE FETÖ OPERASYONU

OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 54 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kapatılan üniversitede çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 26'sı kadın 54 şüpheli yakalandı. 117 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca soruşturma bünyesindeki 1 kişinin de daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. (AA)

İSTANBUL'DA 58 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul'da, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi" oldukları ve "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 58 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerince, "ByLock" yazışmalarının çözümlendiği öğrenilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde 58 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapılıyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi. (AA)

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