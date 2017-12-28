Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ mensubu kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişilere yönelik operayonlar da devam ediyor. İşte FETÖ operasyonlarında 28 Aralık 2017 Perşembe günlüğü.

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ESKİŞEHİR'DE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Aralık'ta Eskişehir, Ankara ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, "ByLock" kullandıkları belirlenenlerin de aralarında olduğu 6'sı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

KONYA'DA 18 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i cezaevine gönderildi, 35'i yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salıverilen şüphelilerden 27'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Zanlıların yakınları, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Adreslerinde bulunamayan 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 53 zanlı gözaltına alınmıştı. (AA)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ 23 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4ü faal çalışan olan Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. (AA)

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