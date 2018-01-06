Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ mensubu kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişilere yönelik operayonlar da devam ediyor. İşte FETÖ operasyonlarında 6 Ocak 2018 Cumartesi günlüğü.

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FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN FİRARİ YEĞENİ YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, İstanbul'da gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin Sakarya'ya getirileceği öğrenildi. (AA)

YOZGAT'TA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla açığa alınan Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş T.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan U.V. de Sorgun ilçesine bağlı Büyükören köyünde jandarma ekiplerince yakalandı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 17’si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında polis, gazeteci ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Bu kapsamda aralarında polis ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi. (AA)

FETÖ'NÜN "MAHREM ABİSİ"YLE YAKALANAN 3 PAKİSTANLI TUTUKLANDI

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ'nün mahrem abisi Ö.E. ile birlikte yakalanan 3 Pakistanlı, tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Paşaköy'deki birinci derece askeri yasak bölgede, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin, KHK ile meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY şüphelisi matematik öğretmeni Ö.E. ile Pakistan uyruklu S.A, M.A. ve M.A. oldukları saptandı. Kocaeli'de yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edilen, ancak yürütülen soruşturma kapsamında örgütte 'mahrem abi' olduğu tespit edilen Ö.E., işlemlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'ne sevk edilen Pakistan uyruklu 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu. (DHA)

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