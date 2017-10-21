Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 22 Ekim 2017 Cumartesi günü raporu.

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BAFRA'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Samsun Valiliği, Bafra ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bafra ilçemizde FETÖ/PDY terör örgütü şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 10 şahıs gözaltına alınmış, bu kişilerden 2'si cumhuriyet savcılığınca, 2'si denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılmış, 1'i Ankara'da ifadesi alınarak serbest bırakılmış, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Katalog evliliği yaptığını itiraf etti

Açıklamada ayrıca, "Batman'da yakalanarak gözaltına alınan Z.K.D. ise itirafta bulunarak, Batman'da astsubay olarak görevli eşiyle katalog evliliği yaptığını beyan etmesi üzerine, Astsubay Ö.F.D. cumhuriyet savcılığı talimatıyla gözaltına alınmış ve toplam 3 şahıs gözaltında bulunmaktadır" bilgileri verildi. (İHA)

ANKARA'DA 39 ESKİ POLİS TUTUKLANDI



Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 eski polis tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 51 eski polis, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.



Nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Şahingöz'ün talimatıyla, eski emniyet müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da aralarında olduğu şüphelileri farklı illerdeki operasyonla gözaltına almıştı. (AA)

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