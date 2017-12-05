FETÖ operasyonunda 4 muvazzaf subay gözaltına alındı

Bursa merkezli 3 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf subay yakalandı.

AA'nın haberine göre; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma ile Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa, Van ve Edirne ile KKTC'deki adreslere operasyon düzenledi.

Yakalanan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi

fetö

operasyon

muvazzaf subay