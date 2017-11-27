FETÖ sanığı eski albay Çetinkaya'ya hapis cezası

Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi eski albay Temel Çetinkaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski albay Çetinkaya ve avukatı katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada tutuklu sanık Çetinkaya hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Çetinkaya'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan beraatına karar verdi.

Bu arada Çetinkaya'nın eşi Yasemin Özata Çetinkaya da duruşmayı takip etti.

Dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi eski albay Temel Çetinkaya, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Temel Çetinkaya

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