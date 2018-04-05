Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan ve çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ile "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç ve Ali Y. katıldı.

Duruşmada, eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz G, Hakan K, Ali Ç, Kemal Ş, Ertuğrul Y, Murat Y, Ayhan Ş, Erkan D, Mustafa E, İbrahim Ç. ve Duran D. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Tutuksuz sanık Ali B. ve Bilal D. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklarla avukatları, tanık beyanlarına karşı savunmalarında, aleyhte olan beyanları reddederek, tahliyelerini istedi.

"BİZ CANIMIZI, VATANIMIZI KİMLERE EMANET ETTİK?"

Duruşmada söz alan ve Başbakanlık adına katılan avukat Rıfat Bakan, sanıkların savunmalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakan, sanıkların hiçbir şeyden haberleri olmadığını söylediklerini aktararak, "Görmedim, duymadım, etmedim diyorlar. Biz onlara canımızı, malımızı, vatanımızı emanet ettik. Millet sokaklara çıkıp kalkışmayı engellemiş, sıradan vatandaşlar bile bu hain girişimden haberdarken, canımızı emanet ettiğimiz bu askerler hiçbir şeyden haberleri olmadığını söylüyor. Vaziyet sanıkların dediği gibi olsaydı bile ortada vahim bir durum vardı. Darbe girişimini davulla zurnayla mı duyursaydık sanıklara?" diye konuştu.

ŞARKICI HADİSE'NİN TANIK OLARAK DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

Sanıklardan Yılmaz G. ise savunmasında, 15 Temmuz akşamı bir alışveriş merkezinde bulunduğunu ardından aynı yerde eşi ve çocuklarıyla şarkıcı Hadise'nin verdiği konseri izlediğini, dolayısıyla darbe girişiminden haberi olmadığını belirtti. Yılmaz G. alışveriş yaptığı iş yerlerinin kamera kayıtlarının istenmesini ve Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların T.C.K 309. maddesi gereği "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Akkuş'un "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 ila 15 yıl arasında, diğer tutuklu sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ayrıca tutuksuz sanıkların beraatını istedi.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından, şarkıcı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesine mevcut dosya kapsamında gerek olmadığına, sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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