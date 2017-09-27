FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasında yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileriyle, bu kuruluşlara Türkiye'den para transfer ettiği iddia edilen 143 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldığı, bu kişilerden 15'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

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