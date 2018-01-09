FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

AA'nın haberine göre göre, Karadere Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Gavurağılı mevkisinde 5'i çocuk 12 kişinin durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Gruptan bazılarının kaçmaya çalışması üzerine gözaltına alınan şüphelilerin, Eşen Karakol Komutanlığında kimlik kontrolü yapıldı.

Şüphelilerden Şenol U, Oğuzhan P, Hüseyin S. ve Mahmut A'nın FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Gruptaki 5 çocuk ile 3 kadın ise serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla Rodos Adası'na geçmeye çalıştıkları öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Hüseyin S, Mahmut A, Şenol U. ve Oğuzhan P. çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. Hüseyin S. ile Mahmut A. tutuklanmalarının ardından haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Amasya'ya gönderildi.

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