FETÖ şüphelileri yurtdışına kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de aralarında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi şüphelilerinin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, sınır köylerinden Doyran'da sürücülüğünü O.Y'nin yaptığı otomobil ile bu araca öncülük yaptığı değerlendirilen U.Ö'nün idaresindeki otomobili durdurdu.

Araçlarda bulunan M.Ç (37), S.S (36), E.S. (36) ve A.Ç'nin (31) örgütün kapatılan şirketinde çalıştıkları, Amasya'da örgütün memurlardan sorumlu üyeleri olduğu belirlendi.

FETÖ şüphelileri ile sürücüler gözaltına alındı.

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