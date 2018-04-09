Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan bir iddianame, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) içindeki FETÖ’cülerin kendilerinden olmayan ya da örgütten kopmaya çalışan askerlere “şok mangaları” denilen eğitim adı altında nasıl işkence ettiklerini ortaya çıkardı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede şüpheli olarak yer alan Emrullah A., bir süre FETÖ imamlarıyla görüşmeyip örgüt toplantılarına katılmayınca, komutanlardan müthiş baskı gördüklerini, hatta askeri kampta “şok” mangalarına alındıklarını belirterek, “Şok mangalarında akıl almaz işkenceler oluyordu. Örneğin bazı komutanlar, sırf küçük düşürmek için ‘Sen silahı bırak, şu sopayı al. Sana silah yakışmıyor’ diyorlardı. Bazen de ‘Çam ağacındaki iğneli yaprakları say’ ya da ‘Şu ağustosböceğini sustur, komutan rahatsız oluyor’ gibi akıl almaz emirler veriyorlardı. Toplantıya gitmediğimin bilgisinin, bağlı olduğum abiden komutanlara gittiğini, böylece hangi komutanın FETÖ’cü olduğunu da anlıyordum” dedi.

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