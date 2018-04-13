Birbirleriyle iletişim kurmakta zorlanan FETÖ/PYD üyelerinin son çare olarak popüler bir oyun görünümü verdikleri kripto haberleşme sistemini kullandıkları tespit edildi.

Yazışmaları 24 saat içerisinde sildiği belirtilen 2048 oyunu görünümü verilen programın FETÖ üyeleri arasında üst sorumlular tarafından paylaşılan uygulama paketi dosyaları (APK) aracılığıyla dağıtıldığı belirtildi.

Masum bir oyunmuş gibi gözüken uygulama şifreli haberleşmeye olanak sağlıyor. Tıpkı standart haberleşme programları gibi çalışıyor, kullanıcılar birbirlerini ekleyip tek ya da grup mesajları alıp gönderebiliyorlar. Uçtan uca şifreleme sayesinde de veriler teknik takibe takılmıyor.

İtalyan uygulama geliştiricisi Gabrielle Cirulli tarafından 2014 yılında Android ve iOS platformları için geliştirilen 2048 isimli oyun, zaman öldürmek ve beyin jimnastiği yapmak isteyen akıllı telefon kullanıcıları arasında bir hayli popüler.

Oyuncuların sayıları toplayarak 2048 sayısına ulaşmaya çalıştıkları oyunun popüler olmasından faydalanmak isteyen FETÖ üyelerinin, 2048 görünümünü verdikleri uygulamaları kullanmak ve diğer örgüt üyeleriyle iletişime geçebilmek için üst sorumlularından onay almak zorunda oldukları belirtiliyor.

2048 isimli matematik bulmaca oyunu kisvesi verilen haberleşme programını kullandığı tespit edilen, aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında görevli asker ve sivillerin de bulunduğu 18 kişi göz altına alındı.

ByLock programı üzerinden iletişim kuran ancak teknik takibe yakalanan FETÖ/PYD terör örgütü, daha sonra oyun görünümü verdikleri şifreli mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti. Daha önce tutuklanan FETÖ üyelerinin telefonlarından Asphalt 8: Airborne isimli popüler otomobil yarışı görünümü verilmiş şifreli mesajlaşma uygulamaları olduğu saptanmıştı.

Dönemin popüler oyunlarının isimlerini ve ikonlarını kullanarak kendi şifreli mesajlaşma uygulamalarına giydiren ve üyeleri arasında dağıtan FETÖ/PYD, örgüt üyelerinin sadece üyelerin bilgisi dahilindeki bu programları kullanarak gizlice haberleşmesini sağlıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deşifre edilen örgütün yeni haberleşme yöntemi üzerinden yazışma yapan 70 kişi tespit edildi. Bu sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.