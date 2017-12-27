FETÖ üyeliğinden yargılanan hakim Kimse Yok Mu Derneği ile 71 kez görüşmüş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev yaparken darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hukuk hakimleri Mustafa Göçer ve Harun Gökdağ’ın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde " FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, yerel mahkeme sıfatıyla yargılamayı yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, her ikisi de tutuksuz sanıklardan Mustafa Göçer ve SEGBİS ile Ankara’dan Harun Gökdağ katıldı.
İDDİALARI REDDETTİ
Duruşmada Kimlik tespiti yapılan sanık Harun Gökdağ, şu an bir işte çalışmadığını söyledi. Savunmasında itirafçı Faruk B'nin kendisiyle ilgili silahlı terör örgütüne üye olduğu ve cemaat evinde beraber kaldıkları şeklinde ifade vermesi nedeniyle dava açıldığını söyleyen Gökdağ, “Samimi değildik. Nasıl böyle bir ifade vermiş, anlayabilmiş değilim. Cemaat evinde de kalmadık" dedi. Hiçbir örgüt ile irtibatının olmadığını ve herkesin kendisini tanıdığını ifade eden Gökdağ, hiçbir meslektaşı ile sıkıntısının olmadığını söyledi.
GÖRÜŞME KAYITLARINI KABUL ETMEDİ
HTS kayıtlarına göre Kimse Yok Mu Derneği ile 71 defa telefonla görüştüğünün tespit edildiği sorulan Harun Gökdağ, "Kimse Yok Mu derneğinden yardım isteme amaçlı mesajlar geliyor. Şu anda İHH'nın herkese gönderdiği gibi. Bu görüşme kayıtları onun gibi bir şey olabilir. Benim derneğin telefonunu bilecek halim yok. Böyle bir görüşme yaptığımı düşünmüyorum” diyerek görüşme iddialarını reddetti. Yine kayıtlarda ABD, Almanya, Afrika, Suudi Arabistan ve İngiltere ile görüşmeleri sorulan sanık, 23 liralık sabit faturası olduğunu öne sürerek, “O ülkelerde bir tanıdığım yok. Böyle bir görüşme olduğunu da düşünmüyorum" dedi. Bu ülkelerdeki numaralarla mesajlaştığı yönündeki delilleri de kabul etmedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
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