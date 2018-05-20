Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekne durduruldu. Teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 kişi, sahil güvenliğin teknesine alınarak karaya getirildi. Kimlik sorgusunda aileleriyle birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

AA'nın haberine göre, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H, meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K, meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T, örgüt üyesi olmak suçundan aranan ev hanımı A.D, meslekten ihraç edilen Kredi Yurtlar Kurumu eski müfettiş yardımcısı M.E. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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