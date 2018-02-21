İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mete ile eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Alpaslan Arduç, FETÖ’ye finansman sağlamak suçlamasıyla tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığına göre, hakkında gözaltı kararı bulunan Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu ise aynı soruşturma kapsamında firari olarak aranıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER