FETÖ’nün sözde Burdur il imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kütahya'da yakalanan FETÖ'nün sözde Burdur il imamı olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

İHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün Burdur il imamı olduğu belirtilen Rıdvan Ö.’yü düzenlediği operasyonda yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramada örgüte dair materyaller ele geçirildi.

Kütahya’da gözaltına alındıktan sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Rıdvan Ö. Burdur Adliye Sarayında çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü yöneticisi' suçlamasıyla tutuklandı. Rıdvan Ö. mahkemenin ardından Burdur Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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