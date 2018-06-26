Tutuklu sanık Öremiş ve avukatlarının katıldığı Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Öremiş, duruşmada kullandığı ifadelerinde 15 Temmuz darbe girişimini televizyonlardan duyduğunu ve Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan listede isminin sıkıyönetim komutanı olarak yazılmasıyla bir alakası olmadığını ileri sürdü.

Daha sonra duruşmada bulunan avukatları da sanık Öremiş'in suçsuz olduğunu ve darbe girişimini destekleyecek bir faaliyette bulunmadığını savunarak, müvekkilinin beraatını istedi. Ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu ve mahkeme heyeti sanık Öremiş'in 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. İHA'nın haberine göre, mahkemede verilen kararın ardından darbenin sözde sıkıyönetim komutanı olarak ismi geçen Öremiş cezaevine gönderildi.