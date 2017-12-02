FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 95 şüpheliden 85 i tutuklandı, geri kalan adli kontrolle serbest bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden alınan bilgiye göre serbest bırakılan 10 şüpheliden 7 si itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalandı. Tutuklamaya sevk edilen 95 şüphelinin dışındaki 17 şüpheli soruşturma aşamasında itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalanarak Savcılıktan serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 153 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor

FETÖ’nün TSK soruşturmasında 85 şüpheli tutuklandı