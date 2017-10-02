FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs etmek iddiasıyla İstanbul 24. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanıklar hakkında karar verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre tutuklu sanıklar eski Albay Nurullah Zeki Atmaca, eski yarbay Birol Keskinkılıç hakkında, “anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanıklar eski yarbay Cem Doygun, eski astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel ve Uzman Erbaş Murat Karataş hakkında ise “anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etmek” suçundan müebbet hapis cezası verildi.



Tutuksuz sanık astsubay Uğur Alpay ile 6 tutuksuz olarak yargılanan er hakkında ise beraat karar verildi.