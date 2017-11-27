'FETÖ/PYD uluslararası terör örgütleri listesine alınsın' talebi

FETÖ/PDY terör örgütünün, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uluslararası bir terör örgütü olarak tescil edilmesi, terör örgütleri listesine alınması için suç duyurusunda bulunuldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığına göre; Avukat Müşir Deliduman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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