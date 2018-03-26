HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Fettah Can'ı dinleyenler arasında Şafak Sezer ve Deha-Aslı Bilimlier de vardı. Bir misafirinin isteği üzerine Halil Sezai’nin ‘İsyan’ şarkısını, sözlerine telefondan bakarak seslendiren Can, performansıyla büyük alkış aldı.

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