HT Magazin'de yer alan habere göre, daha önce ‘İşler Güçler’ dizisinde küçük bir rol alan Fettah Can, oyunculukla ilgili sorulara, “Oyunculuk zor işmiş ama yazdığım öyküler var. Onlar sinema filmi ya da dizi senaryosu olabilir. Şimdilik küçük denemeler yapıyorum. Olacak gibi duruyor” yanıtını verdi.

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