Feyenoord - Sparta Rotterdam maç önü

Hollanda Eredivisie maçında Feyenoord ile Sparta Rotterdam, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Feyenoord 60 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sparta Rotterdam 27 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Feyenoord, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sparta Rotterdam, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 466. İddaa'da Feyenoord kazanır 1.15, berabere biter 5.50, Sparta Rotterdam kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 3.00, üst oranı 1.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Feyenoord son haftadaki Vitesse müsabasında 3-1 kazandı.

Sparta Rotterdam ise Den Haag maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Feyenoord, 34 gol attı ve 16 gol yedi.

Sparta Rotterdam, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Sparta Rotterdam, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 36 kez topu kendi kalesinde gördü.