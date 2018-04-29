Feyenoord - Sparta Rotterdam maç önü

Hollanda Eredivisie maçında Feyenoord ile Sparta Rotterdam, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Feyenoord 60 puanla 4. sırada, Sparta Rotterdam 27 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Feyenoord, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sparta Rotterdam, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 466 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Feyenoord kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 5.50, Sparta Rotterdam sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 3.00, üst oranı 1.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Feyenoord son hafta oynanan Vitesse maçında 3-1 kazandı.

Sparta Rotterdam ise Den Haag maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Feyenoord, 34 gol attı ve 16 gol yedi.

Sparta Rotterdam, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sparta Rotterdam 12 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.