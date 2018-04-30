Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan, magazin gündeminde ön plana çıkan isimlerden. Vatandaşların araştırdığı isimlerden olan Feyza Aktan, Özcan Deniz'den hamile ve erkek bebek bekliyor. Peki Feyza Aktan kimdir? Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan kimdir?

FEYZA AKTAN KİMDİR?

1992 yılında doğan Feyza Aktan, aslen Antalyalı'dır. Özcan Deniz ile sade bir düğünde evlenen Feyza Aktan, gelinlik yerine beyaz bir elbise giymişti. Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katılmıştı ve nikah şahitleri ise aile dostları olmuştu. Bebek bekleyen Feyza Aktan ile Özcan Deniz, Haziran ayında düğün yapacak.

Özcan Deniz'den erkek bebek bekleyen Feyza Aktan, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER