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Kutsi ise, Çıpa’nın bu gönderisine, “Sen hiç kalbinin sesini karşıdan duydun mu? Ben duydum. Senden geliyormuş meğer... Ve dedim ki Allah’ıma şükürler olsun ne kadar zenginim ben. O’nun kalbi çok güzel…” yorumu yaparak yanıt verdi.