FH Hafnarfjördur - Breidablik karşılaşma önü

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. FH Hafnarfjördur, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Breidablik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi FH Hafnarfjördur 3 puanla 3. sırada, Breidablik 3 puanla 1. sırada bulunuyor. FH Hafnarfjördur son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Breidablik son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 640 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FH Hafnarfjördur kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Breidablik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

FH Hafnarfjördur önceki hafta Breidablik mücadelesinde 0-1 yenildi.

Breidablik ise FH Hafnarfjördur maçında 0-1 kazandı.