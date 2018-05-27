FH Hafnarfjördur - Fylkir maçı istatistikleri

FH Hafnarfjördur ve Fylkir, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. FH Hafnarfjördur 10 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Fylkir 7 puanda ve 4. sırada. FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Fylkir son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 374. İddaa'da FH Hafnarfjördur kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Fylkir kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

FH Hafnarfjördur son haftadaki İB Vestmannaeyjar müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Fylkir, KR Reykjavik karşılaşmaında 3-0 yenildi.

FH Hafnarfjördur, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. FH Hafnarfjördur, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Fylkir, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fylkir 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.